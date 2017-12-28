Тех, кто страдает от частых головных болей и мигреней, знают, что это такое, когда под рукой нет болеутоляющей таблетки в нужный момент, пишет со ссылкой на и Porque No Se Me Ocurrio.

Мы нашли для вас научный способ избавиться от головной боли без использования лекарственных средств. Возьмите себе на заметку!

Это акупрессура. Что это такое, спросите вы?

Это традиционный для восточной медицины точечный массаж, который человек без труда может делать сам себе. Его эффективность была подтверждена многими исследованиями.

Как делать массаж на акупрессурных точках.

Сначала необходимо занять удобное положение — это обязательно. На расслаблении построена практически вся восточная медицина.

Не волнуйтесь, массаж одной точки занимает не более полуминуты, следовательно вы быстро избавитесь от боли.

Массировать точки нужно мягкими круговыми движениями. Согласно исследованиям, боль проходит в течение 5–10 минут после начала массажа.

Запомните эти 5 основных акупрессурных точек, которые помогут вам жить без головной боли:

1. Точка Инь-тан.

Располагается между бровями, там, где переносица перетекает в лоб. Это точка так называемого третьего глаза.

Массируя её, вы так же снимите усталость глаз.

2. Точки Цуань-чжу.

Это две симметричные точки. Их можно найти у внутреннего основания бровей.

Лёгкое массирование этих точек поможет избавиться от насморка и улучшить зрение. Массировать не более 1 минуты лёгким нажатием по часовой стрелке.

3. Точки Цзю-ляо.

Находятся по сторонам от ноздрей симметрично друг друга. Найти их можно по углублению в нижней части скул.

Их массирование уменьшает головную и зубную боль, помогает снять напряжение.

4. Точки Тянь-чжу.

Точки расположены на затылке симметрично одна другой. Помогают снять заложенность носа, мигрень, сильную головную боль. Даже боль в глазах и ушах можно снять при массировании этих точек.

5. Точка Хэ-гу.

Располагается на тыльной стороне кисти, между большим и указательным пальцами.

Массирование этой области снимает боль в спине и напряжение в мышцах шеи. Также эту точку используют для облегчения боли при родах.

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