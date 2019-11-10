Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская.

«Я призываю к спокойствию и рассудительности. Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим выполнением республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в список задержаний Интерпола. Это – явный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести», - написала Гошевская.

При этом она подчеркнула: «Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария».

По словам Гошевской, Польша сделала то, что должна была сделать - задержала лицо, фигурирующее в реестре Интерпола, но только – для выяснения ситуации.

«Мы уже много чего знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польская власть и суды будут тщательно расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура относительно российских обвинений», - подчеркнула вице-спикер Сейма.

Как сообщал Укринформ, в Польше по запросу РФ задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека, ветерана Игоря Мазура.

Игорь Мазур был руководителем “Правого Сектора“ Киевщины и начальником штаба 24-й Сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015-го стал офицером ВСУ - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в Секторе “М“. А с ноября 2016 года после демобилизации Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира