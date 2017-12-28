Алексей Кириченко — находился в плену дольше всех наших — ТРИ ГОДА и ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, освобожден из плена вчера. До войны он был предпринимателем в Харькове, не профессиональным солдатом, он пошел защищать Украину по убеждению.

Алексей, позывной «Лис» — воин отдельной разведроты при штабе АТО, в составе группы добровольцев майора Александра Мельниченко, был направлен на усиление отряда полковника Генштаба Игоря Гордийчука на курган Саур-Могила уже после того, как наши войска оставили приграничный район — 18 августа 2014-го года. Добровольцы вышли на Саур-Могилу и защищали несколько дней высоту в составе маленького отряда Гордийчука. Вопреки отсутствию поддержки и сложной обстановке, штаб АТО приказал держать высоту до конца, учитывая ее ключевое оперативное значение.

Саур-Могилу наши оставили вечером 24 августа — когда «сектор Д» уже исчез, остатки подразделений рассыпались и наших войск на границе уже не было, а российские колонны уже окружили нашу иловайскую группировку «сектора Б» далеко в тылу. Им надо было идти по занятой врагом территории десятки километров.

Группа Мельниченко выходила самостоятельно, 1 сентября 2014-го в районе Старобешево их захватили в плен российские десантники, Алексей Кириченко сумел тогда скрыться, но немного позже попал в плен к одному из отрядов наемников.

С тех пор он в плену. Не сломался, не дрогнул, поддерживал товарищей, оказался человеком со стержнем.

И также достойно Алексей говорил после освобождения об оставшихся в российских тюрьмах товарищах.

Пример воли и характера. Все три года и четыре месяца Воина всеми силами ждала и поддерживала его жена Лилия.

Алексей дома — спустя три года он выполнил боевую задачу.

—