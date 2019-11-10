Хип-хоп исполнитель Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США в 2024 году. Публика встретила его слова смехом.

Выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, рэпер начал говорить, что будет баллотироваться. Публика встретила его слова смехом.

По его словам, «мы бы создали так много рабочих мест». Также он обратил внимание, что каждый третий афроамериканец сидит в тюрьме.

«Мартина Лютера Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей», — добавил он.

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