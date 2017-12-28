Михаил Подоляк

Скоропостижно уволена. Немножко скупых слов благодарности от профильного министра. И... многозначительная тишина. Бесславно так все получилось.

Слишком много PR-понтов было в начале - пластамассовые улыбки, инфантильные самопрезентации, громогласные обещания. Впрочем, все как всегда у нас. В итоге все свелось к постыдному бегству в славную Турцию "по собственному желанию"...

Уже экс зам министра внутренних дел Анастасия Деева - это, по сути, и есть тот самый бесконечный гимн, который мы так любим распевать по любому поводу.

Гимн случайности, бесполезности и обязательной дискредитации любых перспективных идей.

Гимн тому, как категорически нельзя делать.

Ведь из только пантеона смышленных ребят выбран был именно набор "юных и глупых", который и убил идею кадровой революции как таковую...

Потрясающе пустые ребята, совсем не умеющие держать удар и ни черта не смыслящие в современных технологиях управлениях.

Розовые презентанты...

Оценивать результаты работы Деевой бессмысленно. Их просто нет. Никаких проектов. Никакого менеджирования.

Немножко понтов на планерках и два скандальчика.

Глупейшиая продажа "завтрака с зам министра" и классическое барское в аэропотру -"кто вы тут такие, чтобы мне указывать!"

Так вот, если нужно было дискредитировать идею профессиональных карьер с нуля - Деева идеальна.

Не тот человек не на то место не в то время. Еще одну фундаментальная трагедию нынешнего времени - кадровый волюнтаризм.

Мы ведь хорошо понимаем, что назначения нынче - это личные капризы тяжелрвесных лидеров кланов.

И если прежние системы хотя бы как-то маскировали отдельно вопиющие случаи, а на должности, требовавшие реальной пахоты, назначали способных исполнителей, то нынче правила отменены...

Демонстративно так назнаешь своего любимца.

Обязательно нарезаешь ему льгот и благ. Не забываешь создать хорошие условия - кабинетики, служебное авто, командировочки с диппаспортами.

И сладенько так улыбаешься, когда этот любимец начинает надуваться тщеславием, лезть в медиа и гнать публично дикую пургу.

Деева в начале тоже пошла по этому пути и немножко посходила с ума, рассказывая публике о "пожарном ренесансе" как ключевом формате реформирования... полиции.

Но как-то быстро сникла и просто... ничего не делала. PowerPoint-презентации - не в счет.

А внутренняя безопасность нуждалась в жестких менеджерах, которые умеют бить кулаком по столу, ломать подчиненных, имеют большие уши в криминальном зазеркалье и быстро глушат беспредельщиков...

Шире.

Карьеры на безвизовом Западе молодые ребята действительно делают лихо.

Становятся министрами, премьерами, главами фракций. Но не потому, что умеют глупо улыбаться или нимфетить в присутствии альфа/покровителя.

А потому что сами пассионарны, обладают волей и готовы брать на себя ответственность.

Феномен Деевой не в том, что она абсолютно несоответствовала должности.

Но в том, что подобные назначения - а нынче их тысячи - напрочь разлагают систему...

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