Указанные активы могут быть приобщены к вещественным доказательствам

Группа прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры, которые осуществляют расследование отмывания доходов, полученных незаконным путем, ходатайствовали об аресте средств компании "Украинский медиа-холдинг", конечным бенефициаром которой является упомянутый бизнесмен, - гласит решение суда, зарегистрированное в Едином реестре, сообщает РБК-Украина .

Свое ходатайство правоохранители мотивировали тем, что указанные активы могут быть приобщены к вещественным доказательствам, поскольку следствие все основания утверждать, что эти средства и все, что на них было приобретено, получено незаконным путем.

Кроме того, обвинители заявили, что факт погашения 160 млн долларов кредита, предоставленного государственным Укрэксимбанком одной из компаний холдинга, является ничем иным как факту легализации незаконно полученных средств. Следователи также указывали на риск потери этих активов и на то, что в случае доказательства их незаконного происхождения они подпадают под процедуру спецконфискации.

Суд, изучив предоставленные правоохранителями документы, удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров ГПУ и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Курченко, которого называли одним из самых близких к семье экс-президента Януковича людей, покинул Украину в феврале 2014 года. В сентябре 2014 года стало известно, что Курченко перенес свой бизнес в России, позже с именем бизнесмена связывали ряд бизнесов в Крыму и Донбассе. В частности, в июня 2016 года украинский издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники на рынке сообщало, что подконтрольные Курченко компании экспортируют уголь из Донбасса через Россию в Турцию.

В апреле этого года российские сми сообщили, что объявлен в розыск Сергей Курченко в Москве живет в большом доме в Жуковке за $ 35 млн, охотится на Камчатке, куда летает частными самолетами, устроил жену в театр Олега Табакова и не платит зарплату подчиненным.

Напомним, что Генпрокуратура Украины обвинила предпринимателя Сергея Курченко в хищении 5600000000 грн , которые принадлежали Национальному банку, Укргазбанка, ОАО "Аграрный фонд", вкладчикам Брокбизнесбанка и Реал Банка.