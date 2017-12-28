Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о сельской медицине. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

Закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" предусматривает установление системы стимулов для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности.

Кроме того, документ предусматривает возможность обеспечивать сотрудников жильем и служебным транспортом. Также работники смогут получать образование и повышать свою квалификацию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Украина выделит из государственного бюджета средства на оплату ряда медицинских услуги в 2018 году . К бесплатным услугам относится консультация у семейных врачей, педиатров и терапевтов, получение справок и сдача определенных анализов.

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