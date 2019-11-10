В Бангладеш почти два млн человек эвакуировали из-за циклона "Бюльбюль" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Бангладеш почти два млн человек эвакуировали из-за циклона "Бюльбюль"
10.11.2019 09:38
В Бангладеш почти 2 млн человек эвакуировали из-за опасного циклона
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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