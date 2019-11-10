Погода, Новости, загрузка...
В Бангладеш почти два млн человек эвакуировали из-за циклона "Бюльбюль"
10.11.2019 09:38
В Бангладеш почти 2 млн человек эвакуировали из-за опасного циклона Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 