Две работы Рафаэля, великого художника эпохи Ренессанса, были обнаружены в музее Ватикана во время реставрации и уборки зала Константина.

На картинах изображены две женские фигуры, которые специалисты называют аллегориями дружбы и справедливости. Эксперты предполагают, что они были написаны незадолго до смерти художника в возрасте 37 лет в 1520 году, информирует svodka.net.

«Это потрясающее чувство, — прокомментировал находку главный реставратор Ватикана Фабио Пьячентини. — Понимая, что это могло быть последним, что он написал, вы почти ощущаете живое присутствие мастера».

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В 1508 году Рафаэль был приглашен Папой Юлием II для росписи его апартаментов. Художник закончил три комнаты, известные сегодня как «комнаты Рафаэля», с известными фресками, такими как «Афинская школа». Затем он начал украшать самую большую комнату, банкетный зал, известный под названием «зал Константина». Рафаэль планировал расписать его, используя масло, а не традиционную технику фрески, но скончался, не успев закончить работу. Зал заканчивали другие художники, и две картины Рафаэля были забыты.

Ключом к открытию картин послужила книга 1550 года Джорджио Вазари «Жизнеописания прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов». Она свидетельствует о том, что Рафаэль начал работу над двумя фигурами в новом эксперименте с маслом. Когда реставраторы начали очищать стены Зала Константина в 2017 году, они поняли, что две женские фигуры были написаны маслом, тогда как остальная часть комнаты была расписана в технике фрески. Чтобы доказать авторство Рафаэля, картины исследовали с помощью инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, кроме того, эксперты подтвердили его неповторимый почерк.

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Глава Музеев Ватикана, Барбара Джатта, говорит, что реставрация картин и всей комнаты закончится не ранее 2022 года и будет стоить 2,7 миллиона евро. «Это один из самых важных проектов последних десятилетий — помимо Сикстинской капеллы – в Музее Ватикана».

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