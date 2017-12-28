Авдеевка и еще семь населенных пунктов в Донецкой области продолжают оставаться без газа. Обещанный на 24 декабря запуск газораспределительной станции так и не состоялся. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил глава общественного совета Авдеевки Вадим Янковский. Чтобы прояснить ситуацию, редакция несколько дней пытается связаться по телефону с заместителем министра по оккупированным территориям Георгием Тукой и главой Донецкой областной государственной администрации Павлом Жебривским, но они не выходят на связь. Янковский: Не можете подать газ – хотя бы измените тарифы на электроэнергию! Фото: Елена Посканная / Gordonua.com "Нас снова обманули. 24 декабря газ в Авдеевке так и не появился. Почему? Добиться внятного ответа от нашей военно-гражданской администрации нам не удалось. Теперь люди будут встречать Новый год в своих холодных домах", – рассказал Янковский. Янковский: У подрядчика (компании "Термоэнергокомплект") не хватает техники. Фото: Елена Посканная / Gordonua.com Он сообщил, что у подрядчика не хватает техники для выполнения работ по строительству и запуску газопровода."Новости в действительности такие: газопровод до сих пор не сварен, а следовательно, не опресован. Затем его необходимо опустить в траншею, спать и только после этого можно заполнить газом. У подрядчика (компании "Термоэнергокомплект") не хватает техники. Он просит ее на заводе. Но те не могут дать, поскольку техника задействована в производстве. Выходит, в ближайшее время мы вообще не можем рассчитывать на запуск газа", – отметил собеседник.По его словам, еще одной большой проблемой является перерасчет тарифов за электроэнергию."Не можете подать газ – хотя бы измените тарифы на электроэнергию! Есть законы, и местная власть давно могла подать все документы на перерасчет тарифов. Но, вероятно, ей все равно. Чиновники просто совесть потеряли и совершенно не способны управлять процессом", – подытожил Янковский.Газопровод, по которому подавался газ в Авдеевку и еще семь близлежащих населенных пунктов, был поврежден 7 июня 2017 года в результате обстрелов. Ремонтные работы летом не проводились в связи с отсутствием гарантий безопасности для специалистов, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.Из-за отсутствия газоснабжения в городе была объявлена чрезвычайная ситуация. С наступлением холодов гуманитарная ситуация ухудшилась, потому что большая часть частных домов подключена к системам газового отопления.В конце ноября корреспондент издания "ГОРДОН" побывал в Авдеевке. Уже тогда температура в домах не превышала 6°, а для использования электрических обогревателей не хватало напряжения в сети. Тогда же в комментарии изданию заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что работы по строительству газопровода завершаются и на последнем совещании была озвучена дата окончания работ – 15 декабря.Предстоящий запуск газоснабжения подтвердил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. 16 декабря во время рабочей поездки в Донецкую область он заявил, что "до конца года должна быть завершена достройка газопровода к Авдеевке от поселка Очеретино".20 декабря в комментарии изданию "ГОРДОН" Тука также сообщил, что подключение Авдеевки к газоснабжению ожидается до конца текущего года. "Задержка исключительно из-за технологических процессов. Местные власти принимают все меры, чтобы помочь людям", – подчеркнул Тука. Он признал, что на местном уровне программ помощи населению не существует, а поддержкой людей занимаются международные гуманитарные организации и волонтеры.22 декабря в эфире итоговой программы "Народ против" Натальи Влащенко на телеканале ZIK, отвечая на вопрос главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман, Тука заявил: "24 декабря запланировано открытие газораспределительной станции в Авдеевке, и газ пойдет".Чтобы прояснить ситуацию с подачей газа, с 25 декабря журналист издания пытается связаться по телефону с замминистра по оккупированным территориям Георгием Тукой и главой Донецкой областной государственной администрации Павлом Жебривским, но они на звонки не отвечают. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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