Об этом сообщает NASA.

«Космический корабль NASA Юнона запечатлел потрясающе детальный снимок циклонического шторма в атмосфере Юпитера», - говорится в сообщении.

Снимок сделан 3 ноября во время 23 сближения станции с Юпитером.

Ураган располагается в регионе под названием NNNNTB — «северный северный северный северный умеренный пояс». Это одна из многих устойчивых полос облаков планеты, которые формируются ветрами на разных высотах.

Отмечается, ширина урагана, на снимке составляет примерно 2 тысячи километров.

Как известно, Юпитер состоит в основном из водорода и гелия, но некоторые цвета его облаков могут исходить от шлейфов серы и фосфорсодержащих газов, поднимающихся из более теплой внутренней части планеты.

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