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Памятники Ленину снесли, а декреты не отменили
10.11.2019 10:27

Михаил Чаплыга

ДЕКРЕТ о печати. 9 ноября 1917 года... Сегодня в годовщину Декрета, Зеленский издал ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ приказ!

Памятники Ленину снесли, а декреты не отменили

Временный революционный комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков.

 

Немедленно со всех сторон поднялись крики о том, что новая социалистическая власть нарушила, таким образом, основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати.

 

Правительство обращает внимание населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой действительно скрывается свобода для имущих классов, захватив в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс.

 

Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы. 

 

Вот почему и были приняты временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса.

 

Как только новый порядок упрочится, – всякие административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону.

 

Совет Народных Комиссаров постановляет:

 

1) Закрытию подлежат лишь органы прессы:  
 

 

- призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству; - сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов; 
 

 

- призывающие к деяниям явно преступного, т.е. уголовно наказуемого характера.
 

 

2) Запрещения органов прессы, временные или постоянные, проводятся лишь по постановлению Совета Народных Комиссаров.
 

 

3) Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни.

 

 

Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ульянов-Ленин.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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