Михаил Чаплыга

ДЕКРЕТ о печати. 9 ноября 1917 года... Сегодня в годовщину Декрета, Зеленский издал ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ приказ!

Временный революционный комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков.

Немедленно со всех сторон поднялись крики о том, что новая социалистическая власть нарушила, таким образом, основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати.

Правительство обращает внимание населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой действительно скрывается свобода для имущих классов, захватив в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс.

Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы.

Вот почему и были приняты временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса.

Как только новый порядок упрочится, – всякие административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону.

Совет Народных Комиссаров постановляет:

1) Закрытию подлежат лишь органы прессы:



- призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству; - сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов;



- призывающие к деяниям явно преступного, т.е. уголовно наказуемого характера.



2) Запрещения органов прессы, временные или постоянные, проводятся лишь по постановлению Совета Народных Комиссаров.



3) Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни.

Председатель Совета Народных Комиссаров

Владимир Ульянов-Ленин.