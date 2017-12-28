1. МЧС оккупантов вчерашний взрыв в Симферополе, после которого в городе дрожали стёкла, а в небе были видны белые инверсионные следы, спихнуло всё на военных оккупантов, мол, это их самолёты перешли на сверхзвуковую скорость. Военные оккупанты традиционно сказали, что “ихтамнет”, а жители сообщают о своих версиях: “Одна за одной ракеты. Одна — в сторону ЮБК. Другие 2 — в сторону Феодосии”, “На учениях при пуске ракет стационарного базирования напутали с координатами, и ДС подняли по тревоге, чтобы сбить ракеты. Должны были упасть за Белогорском, но полетели в черту города”, “Сбили ракеты. А чтобы не паниковали, пишут чушь про самолеты”

2. Жители Симферополя говорят, что от вчерашнего страшного взрыва девятиэтажные дома буквально дребезжали. Тем временем некоторые ватоголовые из членов партии “Единая россия” пишут, что над Симферополем пролетела ракета, которая упала за городом. Считают, что это была или российская ракета, или “пуск был осуществлён ДРГ Украины”. Кроме того, под утро в небе Симферополя жители вновь наблюдали странные светящиеся объекты. Жизнь на военной базе становится всё веселей

3. Новости военной базы: “Может, кто подскажет, что творится со связью на Симферопольском шоссе 39-в???? Просто нереально и невозможно разговаривать, и это при том, если вообще дозвонишься!!! Может, кто располагает информацией, с чем это связано и что с этим делать, куда обращаться?”. Ответ: “Один специалист в Феодосии говорил, что, когда включаем радары, вся связь глушится, следовательно перебои. Уже можно было и привыкнуть”

4. В Севастополе неизвестные убили активную участницу т.н. “русской весны” на Донбассе Викторию Макарову. Муж убитой находится на Донбассе и воюет в рядах российско-террористических войск. Информация об убийстве подтверждена оккупантами. Террористы плачутся, прося помочь деньгами, т.к. семья бедствовала, снимая квартиру после бегства с оккупированного Донбасса, где помогла россии развязать войну в собственном доме. Осталось двое детей

5. Украинскому активисту Владимиру Балуху к зданию, где сегодня над ним проходит очередное судилище, была ТРИЖДЫ вызвана скорая помощь. Заведующая отделением скорой помощи Раздольненского района Надежда Дрозденко дала дозволение на продолжение судилища. Ранее она же заявляла Балуху, чтобы “ОН ЕЗДИЛ ЛЕЧИТЬСЯ В СВОЮ УКРАИНУ!”

6. Экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова констатировала очевидное: “Мы имеем дело с культурным геноцидом. Ханский дворец — объект мирового значения, единственный в мире образец крымскотатарский культуры. Комплекс включает в себя более двух десятков объектов. Ханский дворец — это не просто музей, а и символ государственности для крымских татар. Аннексия Крыма привела к разрушению Ханского дворца, следовательно мы должны привлечь внимание только мира и остановить оккупантов”

7. Оккупанты вновь запретили предателю Украины Олегу Зубкову покидать россию и Крым. Запрет связан с нежеланием Зубкова терпеть своё кафе в парке львов “Тайган”

8. Рашист Александр Талипов повизгивает — родная гавань взялась любить слишком трындлявого вато-общественника, подав на него 3 иска в “суд” за длинный язык. Ранее Талипова уже обвиняли в “работе на СБУ”

9. Проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, которые проживают во временно оккупированном россией Крыму

10. Вчера сообщалась новость о радостной ватнице, родителям которой удалось провезти в Крым продукты с материковой Украины. На севастопольском ватофоруме один ватоголовый набросился на ватницу, считая, что такое нельзя разглашать на веселье бандерам, а провозить надо молча, без огласки. Кроме того, ватник написал, что украинские сыры “некачественные”. На что ватница возразила: “Что бы Вы ни говорили, а укр сыр реально вкуснее”. После этого админ группы, проживающий на “загнивающем Западе”, забанил ватницу с такой формулировкой: “Злостный оффтоп, граничащий с вызовом санитаров. Бан на 2 недели. Продолжайте изучать выпуски Крымского бандеровца”

11. Гоблин назначил т.н. “министром экономического развития Крыма” Наталью Чабан. Чинушка понаехала к нам в 2016 году. Сама уроженка Молдовы, как и Гоблин

12. Каждый раз, читая такое, вспоминаю мечты предателей о российской медицине, которую обещали им оккупанты: “Привет из Керчи господину Голенко и его команде. И вопрос: как записаться к эндокринологу в Семашко? Вчера не производили запись, сегодня уже не записывают. К праздникам все спецы болеют. Кто увидит, передайте!!! всё министерство «здравоохранения» Крыма с наступающим. Повышения вам личного благосостояния”. Ответы: “В Севасте вон крематорий строят”, “Российское здравопохеренье — суровое и беспощадное”, “7:30 утра, сегодня под поликлиникой №4 очередь на улице. 30 человек. Я 31-ая на анализы, а говорят — очередей нет”, “В Керчи тот же кал с эндокринологами. Один на город в платном медицинском центре. Складывается ощущение, что в Крыму перенаселение. Молитесь, х*ли, с церквями сейчас проблем нет”, “Можно в церковь сходить, сейчас это актуально”, “Этих врачей у нас в красную книгу пора заносить”

13. Доброго всем здоровья! В Гаспре по официальным данным проживает 12 тысяч человек. Остался 1 (ОДИН) участковый терапевт. Утром ведет прием, а после обеда — на вызовы.

14. Ещё один евпаторийский санаторий приказал долго жить. Бывший “Детский специализированный клинический санаторий имени Сакко и Ванцетти”, основанный в 1922 году, чуток не дотянул до своего столетия. В 2014 году (оккупанты) его переименовали в “Радугу”, но это не очень помогло. Если раньше санаторий принимал за смену по 260 человек, то последним летом тут радовались даже 15-ти отдыхающим. Теперь он не будет портить статистику: санаторий присоединили к другому объекту — “Здравнице”

15. Путин всех согреет: “Очень хочу занести в чёрный список Крыма Симферопольское РЭС!!!! Живём, такое ощущение, в каменном веке. Трое суток не могут нормально заменить обыкновенный трансформатор на подстанции. Живём в Мирном за ж/д вокзалом. Сутки не было света, и это при том, что у нас нет центрального отопления. Сейчас опять выключили!!! И как хотите, так и встречайте новый год. Куда вообще смотрят наши власти Крыма! Поедем греться к В.В путину”

16. Весь Севастополь в рекламе “выборов”. А еще председатель отделения “конторы” (Гундяев) призвал проголосовать в марте. Видимо, у кремлевских большие проблемы с приданием легитимности этому шапито.

P.S. Ватница написала, что “наших врачей в Красную книгу пора заносить”. Хотя до многих уже давно дошло, что в Красную книгу надо заносить всех крымчан, для которых оккупанты продолжают создавать условия для скорейшего бегства с полуострова, превращённого из туристического региона в военную базу, грозящую “кузькиной матерью” всему цивилизованному миру. Но, судя по всему, на головы крымчан “кузькина мать” упадёт раньше остальных. Вот вам и новые камни с неба… Кстати, Рогозин сегодня объяснил неудачный запуск ракеты “Союз”, запущенной 28 ноября с космодрома Восточный с 19 спутниками на борту, тем, что они перепутали космодромы, настроив систему на запуск с космодрома Байконур. У меня всё.

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Запись впервые появилась .

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