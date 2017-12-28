|Количество бедных в Украине уменьшилась, - Рева
|28.12.2017 16:12
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между работающих уровень граждан с доходами менее фактического прожиточного минимума уменьшилась с 45,4% до 26,1%Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что количество бедных граждан, доходы которых меньше реального прожиточного минимума, уменьшилось на 15% с 54,5% до 39,4%.
Андрей Рева. Фото: rbc.ua
"По данным нашей Государственной службы статистики и по методикам, которыми пользуются наши международные организации, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности у нас упал с 54,5% до 39,4%" , - сказал министр, сообщает "Интерфакс-Украина " .
Рев отметил, что между работающих уровень граждан с доходами менее фактического прожиточного минимума уменьшилась с 45,4% до 26,1%.
Напомним, что д в конца 2017 года в Украине предполагаетсяпрогнозируемый рост средней зарплаты до 7100 гривен.
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