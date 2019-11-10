Погода, Новости, загрузка...
В Закарпатской области полицейская пострадала в ДТП
10.11.2019 10:50
В Закарпатской области в ДТП пострадала полицейская Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 