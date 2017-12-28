Около города Реджо-ди-Калабрия, расположенного в южной части Италии, перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает ANSA .

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали, по меньшей мере, 15 человек. Две женщины получили серьезные ранения, однако их жизни уже ничего не угрожает.

Отмечается, что только в транспортном средстве, которое направлялось из города Урбино в области Марке в сицилийский город Катания по шоссе A2, находилось 45 пассажиров.

Также сообщается, что всех пострадавших в аварии госпитализировали в медицинские учреждения города Реджо-ди-Калабрия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник вечером, 26 декабря, в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с пассажирами . Автобус, двигавшийся по маршруту Киев - Фастов, вылетел в кювет и перевернулся.

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