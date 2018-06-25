Об этом говорится в докладе ОБСЕ, опубликованном по итогам выборов турецкого президента. Ограничения основных свобод повлияли на результаты выборы.

Оппозиционные партии в Турции находились в неравных условиях для проведения агитации во время президентской предвыборной кампании в стране.

В докладе уточняется, что действующий глава государства Реджеп Эрдоган и правящая партия пользовались «неоправданными преимуществами» ведения предвыборной агитации, в том числе в средствах массовой информации.

«Ограничения, которые мы наблюдали в отношении основных свобод, повлияли на выборы. Я надеюсь, что Турция как можно скорее устранит эти нарушения», – заявил глава миссии наблюдателей ОБСК в Турции Игнасио Санчес Амор.

На прошедших в воскресенье президентских выборах в Турции победил действующий глава государства Реджеп Эрдоган. Он получил абсолютное большинство голосов. Главным соперником Эрдогана был представитель Народно-республиканской партии Мухаррем Индже. Он набрал 30 процентов голосов. Индже заявил, что признаёт итоги выборов, но назвал их «полностью нечестными».

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