Досудебное расследование установило признаки легализации полученных преступным путем доходов

Ценные бумаги, корпоративные, интеллектуальные права, недвижимое имущество и оборудование компании Украинский медиа холдинг, конечным бенефициаром которого является сбежавший в Россию олигарх Сергей Курченко, арестованы Печерским райсудом Киева, информирует еizvestia.com.

Об этом говорится в решении суда от 15 декабря, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Решение было принято в рамках расследования уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, которые нанесли крупный материальный убыток, а также по другим преступлениям.

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По данным ГПУ, для обеспечения преступной деятельности были использованы более 400 предприятий-резидентов Украины, субъекты хозяйственной деятельности в оффшорных зонах за рубежом (Кипр, Панама, Гонконг, Британские Виргинские Острова, Белиз), открытые банковские счета (преимущественно в Латвии).

Как сообщают новости дня, досудебное расследование установило признаки легализации полученных преступным путем доходов в операциях, связанных с приобретением пакета акций ряда СМИ, корпоративных прав на них, и погашением кредита в размере $160 млн, предоставленного Укрэксимбанком для Ветек Медиа Инвест.

Следователи считают, что существует риск потери активов, которые подлежат конфискации, в случае доказанности их незаконного происхождения.

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Суд удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров Генпрокуратуры на основании предоставленных правоохранителями документов.

В Украинский медиа холдинг входит около 50 брендов на рынках печатной прессы, радио и интернет-СМИ. Наиболее известные из них — журналы и сайты Корреспондент, Forbes, Vogue, Комсомольская правда и Аргументы и факты в Украине, За рулем,сайты i.ua, bigmir.net, football.ua, радиостанции Ретро FM, Наше радио, Europa Plus, Авторадио и др.

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