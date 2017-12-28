Закрытие уголовного производства в отношении народного депутата Украины от группы "Воля народа" Олеся Довгого в связи с невозможностью доказать его вину вызывает удивление и возмущение, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Довгий поблагодарил САП за закрытие уголовного производства Фото: Олесь Довгий / Facebook "Считаю решение САП о закрытии дела народного депутата Довгого неприемлемым. Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса – "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения" вызывает и удивление, и возмущение", – заявил генпрокурор.Он отметил, что доказательства по делу есть."Их слышала вся страна, и на их основе Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата", – написал генпрокурор.Луценко добавил, что если САП хотела собрать больше доказательств, то за пять месяцев должна была это сделать."Следовательно, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать – кто. Поэтому сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в отдельно крупных размерах (ст. 191 Уголовного кодекса Украины) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК – 15 лет", – заявил он. https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/860854437447066 Вчера издание INSIDER сообщило, что правоохранители закрыли уголовное производство в отношении Довгого.Сегодня LB.ua опубликовало соответствующее постановление САП, датированное 22 декабря 2017 года."В связи с десятилетней давностью событий, которые являются предметом исследования в уголовном производстве, а также уничтожением электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и в виду отсутствия других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказывания вины Довгого О. С. в суде", – говорится в документе.Довгий написал в Facebook, что дело в отношении него "развалилось и закрыто в связи с отсутствием доказательной базы"."Отдельная благодарность прокурорам САП и руководству этого ведомства от меня и моей семьи за то, что не побоялись назвать вещи своими именами и между "угодить лично генпрокурору" и "поступить по закону" выбрали последнее. Мало кто имеет мужество поступать по закону, когда сам генпрокурор лично просит о другом!" – заявил нардеп. https://www.facebook.com/olesdovgiy/posts/1978649772150465 Прокуратура Киева вручила подозрение Довгому 22 сентября. Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины в связи с делом о выделении земли в Киеве в 2007–2009 годах.30 ноября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что дело в отношении Довгого "подходит к своему логическому завершению".12 декабря агентство "Українські новини" со ссылкой на источник сообщало, что ГПУ не видит состава преступления в деле Довгого. По данным издания "Украинская правда", ГПУ уведомила САП письмом с подписью заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, что в деле Довгого "нет состава преступления".Спикер ГПУ Андрей Лысенко 12 декабря заявлял, что ведомство направило в САП существенные замечания относительно подозрения Довгому. "Никакие вопросы о наличии или отсутствии в действиях Довгого состава преступления в письме к САП не упоминались", – заявил Лысенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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