В воскресенье, 10 ноября, в полдень, народные депутаты от партии "Слуга народа" соберутся на съезд в Киеве. Съезд "слуг народа" состоится в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве. На повестке дня стоят вопросы о смене главы политической организации и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году. Нынешний руководитель партии Дмитрий Разумков намерен покинуть свой пост, поскольку ему тяжело совмещать его с должностью главы парламента. Программа съезда партии Слуга народа включает: отчет о деятельности Слуги народа за 2019-й;

решение кадровых вопросов;

обсуждение и принятие решений относительно создания рабочей группы по внесению изменений в устав политсилы;

обсуждение и принятие решений относительно запуска системы учета (аналитический и законотворческий центры, Школа политического образования и т.д.);

принятие решения об участии Слуги народа в выборах в объединенных территориальных громадах 22 и 29 декабря. Добавим, что на съезд пригласили представителей Офиса президента, Кабмина, членов Зе-команды со всех регионов и сотрудников СМИ. Телеграм-калал "Тёмный рыцарь" , который по сообщениям СМИ связан с фракцией партии "Слуга народа", опубликовал информационный "темник", который распространили между делегатами съезда. Информационные атаки против нас показывают, что в стране начались перемены - говорится в сообщении. "Мы начали наступать олигархам на горло. Верховная Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, началась борьба с монополиями, а не уплатой налогов. Они теряют реальные деньги и начали мстить нам за это.

Олигархи привыкли, что с ними всегда о чем-то договариваются, к ним ходят на поклон, отдают им целые отрасли экономики. В обмен на это олигархи обеспечивали лояльность своих СМИ. Сейчас все по-другому - с ними никто ни о чем не договаривается, им не позволяют грабить народ, следовательно они начали против нас грязную информационную кампанию.

Наши противники не могут выступать против наших законопроектов, потому что их поддерживает общество, общественные организации, международные партнеры Украины. Сложно выступать против шагов к миру, которые мы употребляем. Сложно выступать против войны с коррупцией, которую мы ведем. Поэтому они лезут в сферу личной жизни, а иногда просто распространяют ложь и слухи. Чего стоит, например, «скандал о зуб Богдана», который распространяли даже серьезные СМИ с репутацией. Так же построен скандал с перепиской от Джокера. Людям сформировали ожидания, что будут какие-то серьезные разоблачения, а в результате там несколько наивных переписок с депутатами. Информация о том, что члены налогового комитета брали деньги так же не подтвердилась. В том числе благодаря полиграфа. Конечно, мы ожидаем очередных «разоблачений» и «сенсаций». Но чем больше их будет, тем меньше будет доверие к ним и к СМИ, которые распространяют.

Цель информационных провокаций для того чтобы:

а) заставить людей поверить, что в стране бардак, потому что к власти пришли люди, которые никогда не были в политике;

б) расколоть фракцию и партию «Слуга народа»;

в) сформировать представление, что новые политики - такие же, как и старые.

На самом деле, ничего из этих тезисов не соответствует действительности. Социология показывает, что сегодня власти доверяют больше, чем когда-либо. Президенту полностью или частично доверяют 66%, Верховной Раде - 44%, а еще полгода назад доверяло лишь 4% украинский. По уровню доверия Президент третий после волонтеров и ветеранов АТО, опережая даже армию и церковь, чего не было в Украине никогда. По сравнению с мартом повысился (хотя и осторожно) уровень доверия даже к полиции, судов, прокуратуры, НАБУ.

Внутри фракции и партии, как и например в любой семье, есть разные мнения, но мы остаемся едины. Мы можем обсуждать вопрос сколько угодно, но в принципиальных вещах мы всегда имеем общую позицию.

Новые политики доказали, что ведут себя иначе. Они ходят на заседания комитетов, посещают пленарные заседания, голосуют лично. Ошибки будут всегда, но главное - уметь их исправлять. А нам это удается. Кнопкодавы перечислили зарплату на благодийснисть и нарушения прекратились. Когда возникли подозрения в получении денег - пошли на полиграф. Богдан Яременко написал заявление на сложение с себя полномочий председателя комитета. В то время, как тот же Порошенко не появляется не только на полиграфе - на допрос уже 17-й раз не может прийти. Уже не говоря о том, что после Мальдив он даже не извинился перед народом.

Многим хочется остановить или затормозить изменения, потому, что они означают потерю коррупционных доходов. Понятно, что свою позицию эти люди и группы людей не изменят. А вот стоит ли поддерживать атаки на команду президента и «слуги народа» тем, кто так же хочет перемен?" - Сказано в документе. Перед местом проведения сегодняшнего съезда партии "Слуга народа", который начнет работу в 12:00 в выставочном центре "Парковый" в Киеве, начались две акции протеста. Люди требуют не уничтожать упрощенную систему налогообложения. Предпринимателей возмутили законы 128-IX и 129-IX о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке". Документы уже официально опубликованы в "Голосе Украины", но начнут действовать через полгода, за исключением отдельных норм. Представители малого бизнеса недовольны законами, поскольку те обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят электронный чек, денежное вознаграждение для покупателей и немалые штрафы для бизнеса. На плакатах акции ФЛП написано "Нет законам 128-IX и 129-IX!" Участники второй акции протестуют против застройки курортной зоны с плакатом "Защитим курорт Пуща-Водица". Все собравшиеся скандируют: "Ганьба!" Протестующие заблокировали проход для "слуг народа", спрашивая их: "Как голосовал за законы 128, 129?" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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