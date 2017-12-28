Защитник сборной Нидерландов и английского "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк продолжит карьеру в "Ливерпуле", информирует со ссылкой на сайт "мерсисайдцев".

Голландец станет игроком "Ливерпуля" 1 января в день открытия трансферного окна. Футболист будет выступать за английский гранд под четвертым номером.

По сообщению The Telegraph и Transfermarkt за переход Ван Дейка "Ливерпуль" заплатит 75 млн. Фунтов - это трансферный рекорд в мире между защитников.

Примечательно, что предыдущий трансферный рекорд между защитников принадлежал Кайлу Уокеру, который перешел из "Тоттенхэма" в "Манчестер Сити" за 54 миллиона фунтов.

Заметим, что в нынешней кампании голландец, на счету которого 16 поединков за национальную сборную своей страны, 14 встреч в форме "Саутгемптона" и 1 забитый мяч.

Напомним, что в центральном противостоянии 19-го тура АПЛ "Ливерпуль" расписал мировую с лондонским "Арсеналом".

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