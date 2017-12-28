Луценко назвал решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела народного депутата Олеся Довгого неприемлемым

"Сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в отдельно крупных размерах (ст. 191 УК) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет" , - написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Луценко назвал решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела народного депутата Олеся Довгого неприемлемым. По мнению руководителя ГПУ, решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК - "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения" - вызывает удивление и возмущение.

"Во-первых, доказательства по делу есть. Их слышала вся страна и на их основе ВР сняла неприкосновенность с депутата. Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно было быть сделано. Поэтому, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать - кто" , - заявил Луценко.