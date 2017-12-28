Украина готова вновь покупать газ в России, если он будет недорогим. Об этом в четверг, 28 декабря, заявил президент Петр Порошенко во время визита в Одесскую область

"Они стучат: может возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный - пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", - заявил глава украинского государства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина сможет закупать газ у Российской Федерации по рыночной цене и без переплат за транспортировку. По словам представителя НАКа, согласно решению Стокгольмского арбитража Украина также будет иметь возможность покупать газ в Европе по той же цене.

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