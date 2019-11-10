Теплая осень 2019-го RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Более 70% жителей ОРДЛО — против участия украинских партий и ЦИК в местных выборах • РФ “вбросила” в базу Интерпола фейк якобы Мазур воевал в Чечне — Аваков • NASA получила впечатляющий снимок урагана на Юпитере • Синоптики предупредили о тумане, прогреет до +20° • Столичным водителям дали “антитуманные” советы • Стало известно, когда пересчитают пенсии • Олег Сенцов - россиянам: Несите покрышки все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: природа, погода, Киев, люди, пейзажи, Дмитрий Дятлов, осень. Теплая осень 2019-го 89природа, погода, Киев, люди, пейзажи, Дмитрий Дятлов, осень. Фотограф Дмитрий Дятлов: «В этом году осень выдалась на удивление теплой. Кто-то воспринял это как природную аномалию, кто-то - как неожиданный подарок природы, еще одно «бонусное» маленькое лето. В октябре было несколько по-настоящему солнечный дней, наполненных какой-то удивительной энергетикой. Хотелось часами бродить с фотоаппаратом по городу, фиксируя краски и эмоции. В этот репортаж вошли кадры, отснятые в парках и на улицах Киева. Давайте запомним эту слегка сумасшедшую осень такой». Фоторепортажи Популярные теги #Євромайдан, история, искусство, мода, женщины, парады, оккупация, технологии, футбол, Нацгвардия, протесты, политика, фестивали, Львів, война, Александр Зубко, церковь, фотография, ВСУ, природа, уикенд, суд, Верховная Рада, туризм, музыка, архитектура, традиции, Карпаты, портрет, ЗСУ, культура, стихийные бедствия, живопись, аннексия Крыма, Киев, экология, милиция, зима, авиация, Порошенко, джаз, дети, самолеты, транспорт, спорт, тест-драйв, Путин, НАТО, досуг, фотоподборки, соревнования, ВМС, военная техника, фотографы, катастрофы, мир, марш, концерты, Шахтер, люди, юмор, Одесса, солдат, депутаты, Львов, выборы, Динамо, заводы, Донбасс, АТО, знаменитости, Майдан, Саакашвили, митинги, пейзажи, акции, вера, Россия, автомобили, бизнес, США, учения, столкновения, фотоконкурсы, беспорядки, дизайн, праздники, политики, путешествия, город, корабли, общество, выставки, кошки, фотопроект, Дмитрий Дятлов, Сергей Смоленцев, цирк, животные, полиция Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис #Євромайдан, история, искусство, мода, женщины, парады, оккупация, технологии, футбол, Нацгвардия, протесты, политика, фестивали, Львів, война, Александр Зубко, церковь, фотография, ВСУ, природа, уикенд, суд, Верховная Рада, туризм, музыка, архитектура, традиции, Карпаты, портрет, ЗСУ, культура, стихийные бедствия, живопись, аннексия Крыма, Киев, экология, милиция, зима, авиация, Порошенко, джаз, дети, самолеты, транспорт, спорт, тест-драйв, Путин, НАТО, досуг, фотоподборки, соревнования, ВМС, военная техника, фотографы, катастрофы, мир, марш, концерты, Шахтер, люди, юмор, Одесса, солдат, депутаты, Львов, выборы, Динамо, заводы, Донбасс, АТО, знаменитости, Майдан, Саакашвили, митинги, пейзажи, акции, вера, Россия, автомобили, бизнес, США, учения, столкновения, фотоконкурсы, беспорядки, дизайн, праздники, политики, путешествия, город, корабли, общество, выставки, кошки, фотопроект, Дмитрий Дятлов, Сергей Смоленцев, цирк, животные, полицияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Дмитрий Дятлов Киев, Украина 10.11.2019



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