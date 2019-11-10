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10.11.2019
Киев, Украина
Дмитрий Дятлов
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Метки: природа, погода, Киев, люди, пейзажи, Дмитрий Дятлов, осень.
Теплая осень 2019-го
Фотограф Дмитрий Дятлов: «В этом году осень выдалась на удивление теплой. Кто-то воспринял это как природную аномалию, кто-то - как неожиданный подарок природы, еще одно «бонусное» маленькое лето. В октябре было несколько по-настоящему солнечный дней, наполненных какой-то удивительной энергетикой. Хотелось часами бродить с фотоаппаратом по городу, фиксируя краски и эмоции. В этот репортаж вошли кадры, отснятые в парках и на улицах Киева. Давайте запомним эту слегка сумасшедшую осень такой».