Представители отдельных районов Донецкой и Луганской области заявляли в списках на обмен свидетеля по делу о сбитом в небе над Донбассом малазийском Boeing MH17. Украина отказалась его передавать, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области Фото: ЕРА "Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель по делу о сбитии малазийского "Боинга", – рассказал Грицак.Он отметил, что украинская сторона не могла передать боевикам этого человека."Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли это сделать ни при каких обстоятельствах", – подчеркнул глава СБУ.Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.По данным Bellingcat и СБУ, доставку комплекса "Бук" на Донбасс организовал один из тогдашних главарей группировки "ДНР", офицер ГРУ РФ Сергей Дубинский (Хмурый).8 декабря в расследовании Bellingcat и издания The Insder сообщалось, что идентифицирован один из фигурантов радиоперехвата в день катастрофы – позывной Дельфин. Расследователи утверждают, что это генерал-полковник российской армии Николай Ткачев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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