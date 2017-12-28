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Грицак заявил, что украинская сторона в рамках обмена не отдала ОРДЛО свидетеля по делу о сбитом MH17
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28.12.2017 16:23
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Представители отдельных районов Донецкой и Луганской области
заявляли в списках на обмен свидетеля по делу о сбитом в небе над
Донбассом малазийском Boeing MH17. Украина отказалась его
передавать, заявил глава Службы безопасности Украины Василий
Грицак. Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам –
Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза
Донецкой области Фото: ЕРА "Стороной ОРДЛО был заявлен человек,
который действительно проходит как свидетель по делу о сбитии
малазийского "Боинга", – рассказал Грицак.Он отметил, что
украинская сторона не могла передать боевикам этого
человека."Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у
нас. Мы не могли это сделать ни при каких обстоятельствах", –
подчеркнул глава СБУ.Boeing 777, осуществлявший рейс MH17
(Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля
2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298
человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами
Нидерландов.28 сентября 2016 года в Нидерландах международная
следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов,
Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные
итоги расследования.Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был
сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории,
подконтрольной пророссийским боевикам.По данным Bellingcat и
СБУ, доставку комплекса "Бук" на Донбасс организовал один
из тогдашних главарей группировки "ДНР", офицер ГРУ РФ Сергей
Дубинский (Хмурый).8 декабря в расследовании Bellingcat и издания
The Insder сообщалось, что идентифицирован один из фигурантов
радиоперехвата в день катастрофы – позывной Дельфин.
Расследователи утверждают, что это генерал-полковник
российской армии Николай Ткачев.
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