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Во Франции объявили чрезвычайное климатическое положение
10.11.2019 12:40
Во Франции вступил в силу закон о климате
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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