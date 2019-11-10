Об этом говорится в результатах количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях Донбасса, проведенного с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и обнародованного в издании "Зеркало недели".

"57,8% жителей ДНР/ЛНР назвали себя гражданами Украины. Очевидно, сохраняя на полочке паспорт с трезубцем. Однако рядом с ними живут 41,6% тех, кто распрощался с Украиной не только в душе, но и официально. У них на руках паспорта ДНР/ЛНР - 34,8%, и России - 6,8%. Вполне вероятно, что между этих людей скрыт процент тех, кто колебался и был прижат личными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, более 42% тех, кто проживает за линией фронта, никогда не думали о возможности получить российский паспорт.

"Однако если сравнить две действительно обнадеживающие цифры (до сих пор граждан Украины и тех, кто никогда не думал о российском паспорте), очевидна разница в 14,8%. И это абсолютно реальная группа людей, которые в это время уже рассматривают возможность получить российский паспорт. Дальше - больше. 34,2% опрошенных признали, что хотели бы иметь у себя красную российскую книжку. А у 7,4% - российский паспорт уже в кармане. То есть если суммировать эти сухие цифры, можно понять, почему они должны нас тревожить. 56,4% жителей "ДНР/ЛНР" - потенциальные граждане государства, в фактическом состоянии войны с которым Украина находится уже пять лет. Другими словами, более половины жителей оккупированных территорий ориентированы на Россию и уже приняли или собираются принять окончательное волевое официальное решение в пользу страны-агрессора ", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным опроса, 80,8% жителей оккупированных территорий никогда не думали о том, чтобы уехать из ОРДЛО, а еще 19,2% думают о выезде, но затрудняются с выбором, куда именно ехать.

"Оказывается, 11,1% жителей предпочитают Россию, тогда как Украину - только 5,2%", - пишет издание.

Исследование проводилось с 7-го по 31 октября 2019 года. Опрошено 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые оставили неподконтрольные территории.

Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

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