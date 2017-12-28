Российский блогер: Евпатория скоро превратится в настоящую помойку
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По традиции, к которой привыкли мои читатели, из любого
путешествия я естественно привожу фотографии и делаю посты плохого
города. Сегодня будет плохая сторона Евпатории.
А показать есть что, пишет Руслан Викторов,
передает .
К огромному сожалению, как мне показалось, город постепенно
вымирает, с тех пор, как я был тут в последний раз (2008 год), мало
что изменилось. Ходить по тротуарам опасно.
Собянина на них нет с его плиточкой. С колясками просто нереально
передвигаться. А ведь город наполнен детьми, инвалидами, но для
этого ничего не делается.
Многие здания в аварийном состоянии.
Вообще местные абсолютно недовольны мэром, говорит мафия. Ему
принадлежат эвакуаторщики и еще пару фирм, в городе ставит только
мусорки, асфальт не меняет, да и вообще за городом отдельно и не
следит. Убрать его говорят нереально. Уже смирились. Опасно кстати
не только на тротуарах, но и на дорогах, вот типичные дороги в
городе.
Очень много заброшенных отелей, санаториев, целые улицы.
Типичные остановки транспорта.
Убивают город и туристы.
Ну и московских мудаков хватает естественно.
По поводу мэра и чиновников. Вот такие листовки расклеивают по
городу активисты, практически крик о помощи.
Набережная тоже умирает.
Очень жаль, что мой любимый город вероятно скоро превратится в
захудалую помойку или вообще вымрет. Нужно что-то безотлагательно
делать с местной властью и городом в целом. Иначе детская здравница
Евпатория сгинет.
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