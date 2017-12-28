По традиции, к которой привыкли мои читатели, из любого путешествия я естественно привожу фотографии и делаю посты плохого города. Сегодня будет плохая сторона Евпатории.

А показать есть что, пишет Руслан Викторов, передает .



К огромному сожалению, как мне показалось, город постепенно вымирает, с тех пор, как я был тут в последний раз (2008 год), мало что изменилось. Ходить по тротуарам опасно.













Собянина на них нет с его плиточкой. С колясками просто нереально передвигаться. А ведь город наполнен детьми, инвалидами, но для этого ничего не делается.















Многие здания в аварийном состоянии.



















Вообще местные абсолютно недовольны мэром, говорит мафия. Ему принадлежат эвакуаторщики и еще пару фирм, в городе ставит только мусорки, асфальт не меняет, да и вообще за городом отдельно и не следит. Убрать его говорят нереально. Уже смирились. Опасно кстати не только на тротуарах, но и на дорогах, вот типичные дороги в городе.















Очень много заброшенных отелей, санаториев, целые улицы.















Типичные остановки транспорта.



















Убивают город и туристы.



















Ну и московских мудаков хватает естественно.















По поводу мэра и чиновников. Вот такие листовки расклеивают по городу активисты, практически крик о помощи.







Набережная тоже умирает.











Очень жаль, что мой любимый город вероятно скоро превратится в захудалую помойку или вообще вымрет. Нужно что-то безотлагательно делать с местной властью и городом в целом. Иначе детская здравница Евпатория сгинет.

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