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В Киеве на балконе жилой квартиры поселились 120 летучих мышей
10.11.2019 12:59
В Киеве летучие мыши поселились на балконе жилого дома Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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