В Киеве на балконе жилой квартиры поселились 120 летучих мышей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве на балконе жилой квартиры поселились 120 летучих мышей
10.11.2019 12:59
В Киеве летучие мыши поселились на балконе жилого дома
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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