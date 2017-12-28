Тема, которую подниму сейчас — совсем не новогодняя.

Не праздничная. Скользкая и тонкая. Взрывоопасная и электорально непривлекательная.

Но говорить о ней начистоту — нужно. Чтобы шаромыги не заполнили своими вбросами всё пространство и не полоскали нормальным думающим людям мозги.

Обмен. Пленными.

Военнопленными в отсутствие войны.

Вчера прменяли 74/306.

Торжественно. Громко. Помпезно. Трогательно.

Некоторые назвали встречу в аэропорту с возвращёнными пленными «флэш-моб», даже отдалённо не представляя смысла и значения этого понятия.

Ребят вернули. Под Новый год, как под ёлочку. Некоторые провели в плену, в заключении 3,5 года.

Как под Саур-могилой попали — так и находились под стражей у неприятеля.

Всё это время.

С лета 2014-го, практически весь срок Президента Порошенко, мотая свой срок как он мотал свой.

Тема плена более чем зыбкая. Скользкая. Душная. Липкая.

Как и сам плен.

Кто-то попал в плен в бою,

без сознания, раненным,

выходя из окружения или выполняя боевую задачу. Бывает.

Кто-то сам сдался, решив что так будет проще.

Кто-то напился и уснул,

бывает всякое.

Кто-то залетел сам,

а кто-то проспал, попал и загубил пацанов, своих,

на позиции, в блиндаже или

на взводном опорном пункте.

Спасся пленом, а парни погибли. Кто теперь герой из них, а кто изменник и дезертир? Поди разберись.

А разбираться — нужно.

Без этого — никак, при всём уважении к Мужикам, военным, пленным.

И со всем пониманием к этим более чем непростым раскладам и обстоятельствам.

Президент и его «женсовет» вчера с помпой организовали встречу. Трогательно. Красиво говорили, холод зимы, тепло улыбок встречающих, слёзы,

сбивчивые рассказы, интервью, флаги, Гимн, комканные интервью —

парни ещё сами не отдельно представляют, в какую страну вернулись, что происходит, какие расклады — уходили они весной-летом по мобилизации и на договор из Украины, которая сильно изменилась

с тех пор.

Не во всём в лучшую сторону, да…

У процесса обмена пленными есть определённый протокол, алгоритм, нюансы и тонкости.

Как бы мы ни ценили каждого нашего воина — нужно понимать, что в плену они были в определенных особых условиях содержания.

Понятно их морально-психологическое состояние.

Нужно выкарабкиваться, возвращаться, втягиваться.

И не через стакан, а по науке и правильно. С психологами и семьёй, с сослуживцами,

которые готовы поучаствовать в ресоциализации вернувшихся пленных.

Обмен не должен быть вообще предметом пиара на чужой тюрьме, никто из присутствовавших там полномочных лиц —

не благодетель. Это нужно понимать и обывателям,

и самопровозглашенным «благодетелям».

И самим пленным, раз уж так произошло.

Как минимум — отправляли на необьявленную войну будущих военнопленных те же, кто их вчера встречал и поздравлял. Так что просто сделали свою работу и вернули долг за плен.

Причём не полностью.

Совсем не полностью, трудно представить, что может быть адекватной компенсацией за тюрьму, когда ты пошёл служить в армию своей обороняющейся у себя на территории страны-

и преступлений не совершал.

Но всё равно — сидел, ходил на допросы, иногда с пристрастием, подвергался обработке спецслужб, вербовке и в принципе терпел унижения, которыми напичкан плен.

Однозначно нужно вернуть всех наших пленных.

Но не под камеры и фанфары с цветами.

А тихо, спокойно, вернуть,

дать встретить новый год с рождеством, пару недель прийти в себя, обеспечить психологическое сопровождение, изолировать от назойливой прессы и выстроившихся в очередь телепрограмм (сейчас все резко станут специалистами по плену, каминг сун, дали будэ, аз сун аз посибле)

Через пару недель каждый пленный должен пройти фильтрацию через контрразведку. Такова жизнь, и никуда от этого не денешься.

Выяснятся обстоятельства плена, реальные, не со слов пленного, а со свидетельств сослуживцев и офицеров, тех,

кто остался жив.

Проведут профилактическую работу —

кому-то в плену с дальним прицелом оформили правильную геройскую историю, а на самом деле предложили вернуться на службу и работать на ту сторону. За страх, за деньги, за то и другое — неважно.

Спецслужбы таких возможностей не упускают

и в штанги в таких положениях не бьют.

Кого-то принудили что-то сотворить в плену, записали на камеру и пообещали предать огласке в случае,

если человек попытается сорваться с крючка.

Кого-то нужно перецепить на свой крючок и играть двойную игру, обеспечивая ту сторону качественной дезой,

у нас в контр-разведке специалисты ещё остались,

не все ушли в народное хозяйство на вольные коммерческие хлеба.

К счастью.

После работы контриков и фильтрации можно было отобрать из этих 74 освобожденных ребят Мужиков с незапятнанной репутацией, пригласить в Мариинский дворец вместе с действующими военными,

солдатами, матросами, сержантами, старшинами,

офицерами и генералами —

и в общем кругу вручить достойным — заслуженные награды, дать почувствовать себя снова частью большой разношёрстной армейской семьи. Равными между равных.

А не собирать их между ночи в загончике под камеры и пуховики с баламбонами.

Выглядело — на мой субьективный взгляд показушно и неискренне,

хотя Президент Порошенко сказал как всегда выверенную и воодушевляющую речь,

умеет, в этом Первый — общепризнанный специалист.

Жаль только, что те, кто сталкивались — верят этим речам всё реже и реже, всё меньше и меньше.

О человеке судят не по словам. А по делам.

А о делах — по их результатам.

А результаты…

Три наших самых знаменитых пленных это майор ВДВ Олег Кузьминых, майор ВДВ Андрей Гречанов (Рахман) и Надя Савченко.

Всех трёх встречал Пётр Алексеевич, говорил слова на камеру, звонил матери, благодарил за сына, обещал максимально эффективно использовать на службе, всем врагам назло.

Что в итоге? Олег Кузьминых был отправлен в учебный центр зампотехом, откуда уволился на гражданку и сейчас трудится в какой-то конторе. Савченко известно где, что и как, нет смысла детализировать.

Рахман — после громкого и замороченного освобождения был отправлен обратно в свою десантную бригаду,

но коллективом принят настороженно, и вскоре вынужден был перевестись из ВДВ в военкомат по месту жительства, под юрисдикцию Сухопутных войск.

Там ему не отдельно нашли применение, легендарному Киборгу номер 1 знакомые офицеры из личного уважения написали представление на воинское звание подполковник, Андрей Анатольевич его получил —

и перевёлся на работу в систему МВД, в полицию. Военком до последнего был уверен, что Рахман его подсидит и займёт место военкома наверное,

у Андрея никто не спрашивал.

Говорят, Рахмана на 2 августа 2015 года представляли на звезду Героя. Но 30 июля он попал в плен под Горловкой,

представление быстро аннулировали чтобы не поднимать цену пленному.

В итоге после освобождения ровно через 4 месяца,

30 ноября 2015, легендарный

майор ВДВ Гречанов больше не получил от государства и своих «болельщиков», публично клявшихся в верности и содействии,

ни одного значка или бумажки, ни весточки,

ни благодарочки. НИ-ЧЕ-ГО.

Николай-Илья-Харитон-Ульяна-Яков.

Как сложится судьба освобожденных вчера парней? Что всплывёт и что осталось за кадром пиар-акции «встречай_своих!!»?

Вот только первая ласточка



Пленного бойца обвиняют в том, что он напился и попал в плен, чем спровоцировал гибель своих сослуживцев на позиции.

В видео интервью воин Анатолий Кучер из Житомира сам признаётся,

что часто напивался водкой после конфликтов с командирами

и ожидаемо был понижен в должности,

переведен в соседнее подразделение, где и отчудил. Со зрением минус 7 пошёл не уведомив никого на позиции, палочкой испытывать растяжки. Звучит как несмешной анекдот.

Его погибщим соратникам-соротникам не оказывали таких почестей, как кучеру после плена. Ситуация? Да.

И так по каждому отдельному конкретному случаю.

Нужно разбираться.

А не пиариться.

Этот вопрос не терпит театральности, постановок, режиссуры, авансцены и благодарного партера с балконом.

К сожалению, в высших властных кабинетах этого —

категорически и принципиально не понимают.

Или Первый не слышит

и не слушает своих советников.

И да, отдельно.

Я не знаю, кто посоветовал Петру Алексеевичу одевать военную форму. Или он скорее только сам решил, а окружение стесняется сказать ему,

что сидит на нём форма

как известное снаряжение

на известном священном животном. Правда. Без обид.

И ладно бы ещё только камуфляж, хрен с ним,

рабочая спецодежда.

Но то пистолет, то священный для морпеха получаемый на тяжелейшей полосе чёрный берет, то вот теперь берет пехотный, наверное для раскрутки нового одностроя.

Зачем??? Ну ведь инородное тело. Совсем.

Как и несуществующий ни в одном приказе и уставе погон верховного главнокомандующего.

Что это??? Ну нет такого. Нигде. Что за Фиделекастровщина на старости лет?

Если ты политик и пришёл в армию в пиджаке —

вот и продолжай ходить в пиджаке.

Можно в войска и на позиции —

без галстука.

Или в джинсах, куртке и водолазке.

Зачем — военное???!!!

Да ещё и неуставное,

как у дембелей советского периода, с визеруночками,

канителью, вышивкой и «потёмкинскими» погонами?

Пётр Алексеевич, вам нужно призывать в советники не тех,

кому Вы будете рассказывать что им делать.

А тех, кто Вам расскажет

что Вам делать,

предупредит о последствиях принимаемых решений и шагов, вероятно будет некомфортен и неудобен,

но полезен для страны.

А не для вас лично, вашего эго, гордыни и вашего «женсовета третьего тысячелетия».

Жаль, что об этом приходится писать публично.

Но вы — первый начали.

И да, даже учитывая 54% и почти 10.000.000 граждан Украины, которые отдали за вас свой голос 25.5.14 —

у вас был высокий уровень ожидания со стороны людей.

А не доверия.

Доверие нужно ещё заслужить. И оправдать.

Такими акциями и в такой форме, как вчера — это не делается. Авторитет так между нормальных людей не зарабатывается.

Как минимум — результат будет прямо противоположный ожидаемому. Как в этот раз.

С наступающим.

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