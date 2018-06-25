|Навальный о продлении ему испытательного срока: Такой "суд" я не признаю и выполнять его решения не буду
|25.06.2018 17:54
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https://www.facebook.com/navalny/posts/1982434148442325
8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.Из-за уголовного преследования политик не смог выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ.25 июня суд продлил Навальному испытательный срок на год. Ходатайство о продлении испытательного срока Навальному обосновали тремя административными делами о его арестах во время несанкционированных митингов.
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