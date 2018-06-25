Российский оппозиционный политика Алексей Навальный заявил, что российский суд продлил ему условный срок содержания под стражей, чтобы помешать кампании против повышения пенсионного возраста. Навальный заявил, что не будет выполнять решение российского суда Фото: ЕРА "Выполняя поручение старика Путина, испугавшегося нашей кампании против повышения пенсионного возраста... [судья] вынесла решение о том, что каждый понедельник теперь я должен приходить в уголовную инспекцию и отмечаться там как осужденный. Кроме того, она еще на год продлила срок, в течение которого мне запрещается участвовать в выборах", – рассказал он.Политик подчеркнул, что его защитников не пригласили на рассмотрение дела."Такой "суд" я не признаю и выполнять его решения я, конечно, не буду", – заверил Навальный. https://www.facebook.com/navalny/posts/1982434148442325 8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.Из-за уголовного преследования политик не смог выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ.25 июня суд продлил Навальному испытательный срок на год. Ходатайство о продлении испытательного срока Навальному обосновали тремя административными делами о его арестах во время несанкционированных митингов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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