Причина аннексии Крыма не в отсутствии приказа "стрелять", а развал Януковичем ВСУ и его помощь агрессии РФ – Сенченко

Причиной аннексии Российской Федерацией Крыма является не отсутствие приказов украинским военным применять оружие, а политика экс-президента Украины Виктора Януковича, приведшая к развалу армии и способствовавшая агрессии РФ, считает руководитель общественной организации "Сила права", экс-нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко.

"Многие сейчас говорят о том, что украинская власть не сделала ничего для защиты Крыма. Что надо было воевать, стрелять, какие-то приказы… Но нужно учитывать то, что была серьезная психологическая проблема: человеку, который никогда не воевал, достать оружие и выстрелить в другого человека – очень сложно. Тем более сложно, когда, например, в Севастополе на одной лестничной клетке жили командир российского корабля и украинского корабля, общались, ходили в гости и т.д.", - сказал он во время допроса в качестве свидетеля обвинения в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене В.Януковича.

А.Сенченко отметил, что украинская армия со временем преодолела этот психологический барьер. "И это вынужденное приобретение в результате военной агрессии, которую развязал Путин не без помощи вашего подзащитного (В.Януковича – ИФ)", - добавил он.

Свидетель также считает, что в результате политики В.Януковича, из-за того, что дважды во главе Министерства обороны им ставились люди, имеющие российское гражданство, украинская армия на момент февраля-марта 2014 года "была практически уничтожена".