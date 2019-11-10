К тому же, это довольно бюджетный способ оздоровления и очистки организма.

Источник витаминов

Квашеная капуста – источник, прежде только, большого количества витамина С.Бактерии молочной кислоты, которые выделяет капуста при процессе закваски, брожении, не дают витамину С улетучиваться. Как бы запечатывая их в продукте. Употребляя квашеную капусту, у вас точно не будет нехватки витамина К и группы В – первый полезен для процессов кроветворения, второй – для стабильной работы нервной системы.

Помощь иммунитету

Употребление квашеной капусты нормализует баланс работы в организме и кислотно-щелочной уровень в желудке. А состояние иммунитета напрямую зависит от работы нашей пищеварительной системы. Сопротивляемость вирусам значительно вырастает.

Гарантия снижения веса

Применять диетическое питание с наступлением холодов и уменьшением обилия овощей, фруктов и зелени становится трудно. Большинство из нас так или иначе увеличит калорийность своего рациона и наберет вес. Употребление квашеной капусты усилит перистальтику и моторику, а ее переваривание требует больше калорий, чем любая другая еда в межсезонье. Сама по себе капуста низкокалорийна.

Омолаживающий эффект

Капуста – источник антиоксидантов, которые не только защитят организм от свободных радикалов из внешней среды, но и помогут очистить кишечник от токсинов, тем самым омолаживая все тело. Квашеная капуста станет отличной альтернативой летним ягодам, обладающим таким же эффектом.

Средство от боли

Квашеная капуста облегчает боль при таких заболеваниях, как ларингит, трахеит, бронхит. В этом случае вам поможет сок квашеной капусты, смешанный с чайной ложкой меда. Принимать такой напиток следует в течение дня по 2-3 столовые ложки через каждый 2-3 часа.

Косметический эффект

Употребление квашеной капусты влияет на внешний вид и состояние кожи – выравнивается цвет, кожа становится более эластичная и упругая.

Квашеную капусту можно использовать и как наружное средство – завернуть немного продукта в марлю и приложить на 20 минут в качестве маски к проблемным участкам. Исключение – кожа с угревой сыпью, порезами и ранами. Такая маска напитает кожу, очистить поры и тонизирует.

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