Если освобожденные накануне украинцы признаются, что боевики на Донбассе их завербовали, уголовной ответственности они за это нести не будут, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. Богдан: Освобождение людей – важное событие для всех Фото: Валерій Головко / Facebook "Освобождение людей – важное событие для всех. Это свидетельствует о том, что человек все же остается в центре внимания в нашей стране. Несмотря на все проблемы, государство заботится о своих гражданах и прилагает все усилия для их освобождения. Безусловно, после нахождения в заложниках освобожденные украинцы будут проходить проверку. Им предстоит провести ряд бесед. Во-первых, им нужна психологическая помощь. А во-вторых, необходимо выяснить, в каких условиях они находились, как к ним относились боевики, издевались ли над ними и главное – заставляли ли их сотрудничать на агентурной основе? Это классика жанра. Все страны, сталкивающиеся с подобными проблемами, действуют по такому алгоритму. Ничего, что нарушало бы права человека, тут нет", – отметил Богдан.По его мнению, боевики оказывали давление на удерживаемых лиц, чтобы склонить их к деятельности против Украины."Освобожденные заложники сами заинтересованы в проведении проверки. Нередко бывает так, что людей завербовали. Но если они ничего не сделали и охотно об этом сообщили, то никакой уголовной ответственности нести не будут. Учитывая, что мы имеем дело с террористической Россией, есть вероятность вербовки некоторых освобожденных украинцев. Любой человек, представляющий интерес для разведки вражеского нам государства, независимо от того, военнослужащий это или гражданское лицо, может быть использован против нас. Речь о разведывательно-подрывной и террористической деятельности. Чтобы завербовать освобожденных украинцев, их могли шантажировать безопасностью семей. Там на них наверняка оказывали давление", – подчеркнул Богдан.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Переговорщик от Украины Виктор Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80.Минсоцполитики намерено выплатить по 100 тыс. грн каждому украинцу, освобожденному в рамках обмена 27 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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