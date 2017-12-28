По его словам, работа уже начата

"Нами подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден. И сейчас поручения мои идут на места, чтобы каждое управление социальной защиты, где есть освобождены лица, изучило потребности этих людей" , - заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Укринформ" .

По его словам, работа уже начата.

На вопрос о размере материальной помощи министр ответил: "Наше предложение будет в том, чтобы предоставить каждому из тех, кого вчера уволили, по 100 000 гривен" .

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц . Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.