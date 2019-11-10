Члены политической силы "Слуга народа" во время съезда в Киеве в воскресенье, 10 ноября, избрали нового руководителя партии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время съезда члены партии избрали руководителем "Слуги народа" народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко.

В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий. "В ближайшее время мы инициируем законодательные изменения о политических партиях", - заявил новоизбранный глава партии.

Также он добавил, что в "Слуге народа" планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты. Кроме того, Корниенко рассказал когда "Слуга народа" разработает устав партии. "Нам сейчас нужно два месяца на подготовку устава партии", - заявил он.

Напомним, Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя партии Слуга народа.

Свою отставку Разумов анонсировал в начале октября. Тогда Разумков отмечал, что нового руководителя партии изберут во время съезда в ноябре.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира