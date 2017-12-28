|Порошенко ожидает от ЕС решения о поставках оружия Украине
|28.12.2017 16:35
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Канада и Европейский союз могут вслед за США принять решение о предоставлении Украине летального оружия. Такое мнение выразил президент Украины Петр Порошенко во время открытия нового отделения неотложной медицинской помощи в Одесской области, пишет Укринформ.
"Несколько дней назад после очень долговременных стратегических переговоров с нашими союзниками из США было принято историческое решение о предоставлении Украине наконец оборонительного оружия. Это даст возможность нашим лучшим в мире воинам намного эффективнее защищать родную землю. Мы долго ждали этого решения. Сразу за Соединенными Штатами пойдут другие государства - Канада, страны Европейского союза и мира", - заявил глава украинского государства.
При этом он назвал данное решение американской стороны "большим подарком под Новый год".
Вместе с тем украинский президент вспомнил о еще одном важном, по его мнению, событии - успешном испытании ракеты, изготовленной специалистами Укроборонпрома.
Как сообщал MIGnews.com.uа, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что решение Соединенных Штатов Америки начать поставлять в Украину летальное оружие может побудить другие страны НАТО активнее оказывать военную помощь.
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