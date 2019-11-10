Погода, Новости, загрузка...
В Германии тысячи людей вышли на антидемонстрации против неонацистов
10.11.2019 15:44
В немецком городе Билефельд тысячи людей вышли на антидемонстрации против неонацистов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 