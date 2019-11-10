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В Германии тысячи людей вышли на антидемонстрации против неонацистов
10.11.2019 15:44
В немецком городе Билефельд тысячи людей вышли на антидемонстрации против неонацистов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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