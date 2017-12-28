Президент Петр Порошенко в молодости делал уколы в больнице, чтобы его будущая жена могла поспать.

Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Одесскую область на брифинге, который транслировался на его официальной странице в Facebook, информирует еizvestia.com.

«В 1982 году я увидел лучшую в мире женщину, мою будущую жену. Мне тогда было 18 лет, она была будущим врачом, студенткой второго курса Киевского медицинского института. Я так влюбился, что ходил с ней на дежурство в ночные, тайно от администрации ставил уколы, чтобы ее не будить ночью», — сказал он.

Этой историей он поделился, когда подписывал закон «О государственных финансовых гарантиях медицинских услуг и лекарственных средств», запускающий медицинскую реформу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира