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Нацкомиссия увеличила тариф "Энергоатома" на 15,9% с января 2018 года
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28.12.2017 16:37
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Тариф на электроэнергию украинской государственной компании
"Энергоатом" с 1 января 2018 года возрастет с действующих
46,61коп./кВт-ч до 54,03 коп./кВт-ч (без НДС). Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Нацкомиссия увеличила тарифы
"Энергоатома" Фото: Энергоатом / Facebook Тариф возрастет с
действующих 46,61 коп./кВт-ч до 54,03 коп./кВт-ч (без НДС).Также
регурятор увеличит тариф "Энергоатома" на на производство
тепловой энергии на 12,2% – с 76,67 грн/Гкал до 86 грн/Гкал
(без НДС).Директор по экономическим вопросам "Энергоатома" Николай
Рачин не исключает, что компания в первом квартале 2018 года
обратится в Нацкомисстю относительно пересмотра тарифа в случае
изменения курса гривны, поскольку "Энергоатом" закупает свежее
ядерное топливо за валюту."Энергоатом" является оператором всех
четырех действующих в Украине АЭС. В общей сложности
эксплуатируется 15 энергоблоков общей электрической мощностью
13,835 ГВт.Последний раз тарифы на электроэнергию в Украине
повышались 1 апреля 2017 года на 2,9%.Верховная Рада Украины в
июле 2015 года приняла закон, которым запрещается
устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги ниже
экономически обоснованных. В частности, стоимость
электроэнергии для населения выросла в 3,5 раза за последние два
года.
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