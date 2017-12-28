Тариф на электроэнергию украинской государственной компании "Энергоатом" с 1 января 2018 года возрастет с действующих 46,61коп./кВт-ч до 54,03 коп./кВт-ч (без НДС). Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нацкомиссия увеличила тарифы "Энергоатома" Фото: Энергоатом / Facebook Тариф возрастет с действующих 46,61 коп./кВт-ч до 54,03 коп./кВт-ч (без НДС).Также регурятор увеличит тариф "Энергоатома" на на производство тепловой энергии на 12,2% – с 76,67 грн/Гкал до 86 грн/Гкал (без НДС).Директор по экономическим вопросам "Энергоатома" Николай Рачин не исключает, что компания в первом квартале 2018 года обратится в Нацкомисстю относительно пересмотра тарифа в случае изменения курса гривны, поскольку "Энергоатом" закупает свежее ядерное топливо за валюту."Энергоатом" является оператором всех четырех действующих в Украине АЭС. В общей сложности эксплуатируется 15 энергоблоков общей электрической мощностью 13,835 ГВт.Последний раз тарифы на электроэнергию в Украине повышались 1 апреля 2017 года на 2,9%.Верховная Рада Украины в июле 2015 года приняла закон, которым запрещается устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги ниже экономически обоснованных. В частности, стоимость электроэнергии для населения выросла в 3,5 раза за последние два года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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