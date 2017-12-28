В Мариуполе Донецкой области верхолазы ГСЧС с помощью альпинистского снаряжения демонтировали 20-метровую телевизионную антенну, которая угрожала безопасности людей. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К спасателям обратились за помощью жители одного из жилых домов города Мариуполя.

Как стало известно, 20-метровая телевизионная антенна, установленная еще во времена Советского Союза, на крыше 9-этажного жилого дома на ул. Куприна, до недавнего времени никому из жильцов дома не доставляла особых хлопот. Но из-за многодневной ветреной погоды незакрепленная должным образом конструкция угрожала упасть во двор дома, добавили в ГСЧС.

Спасатели аварийно-спасательной части, которые прибыли по указанному адресу, с помощью альпинистского снаряжения и электроинструмента демонтировали с крыши дома аварийную мачту с антенной длиной 20 метров. К проведению работ привлекалось шесть спасателей и одна единица техники.

Кроме того, 27 декабря спасатели помогли демонтировать радиооборудованиt, что находилось на высоте 17 м на телекоммуникационной башнt в городе Селидово.

Напомним, в Киевском водохранилище уничтожили две авиабомбы времен Второй мировой войны.

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