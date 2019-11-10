На съезде "Слуги народа" 10 ноября новым главой партии вместо Дмитрия Разумкова стал Александр Корниенко. Корниенко 35 лет, он родился в 1984 году в Киеве. За плечами политика много лет учебы: в Национальном техническом университете (где он получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии),в Висбаденской академии психотерапии (Германия), в Украинском институте позитивной психотерапии и проекте неформального образования "Экзистенциальный коучинг". Учебу будущий политик совмещал с работой. Свою карьеру он начинал как журналист. С 2001 по 2003 годы работал в журнале "Молоко". Затем был редактором Всеукраинской молодежной газеты "Молодая гвардия". Потом основал независимую студенческую газету "Студентка". В 2005-2008 и 2011-2013 годах был концертным директором и менеджером рок-группы "Крошка" (экс "Крошка Цахес"), в которой пела нынешняя член правления НОТУ Александра Кольцова. С 2015 года Корниенко занимал пост председателя Наблюдательного совета ОО "Биржа молодежных проектов". Покинув его, занялся организацией визитов в Украину иностранных волонтеров для участия в пришкольных языковых лагерях. Также он трудился социальным и бизнес-тренером. В апреле 2019 решил завершить карьеру бизнес-тренера и податься в политику. Что касается его политической деятельности, то она началась задолго до весны текущего года. В 2004-2005 годах Корниенко был активистом Оранжевой революции. С 2006 года принимал участие в избирательных кампаниях в качестве политического консультанта. После второго майдана будущий "слуга народа" работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от партии "Самопомощь" Александра Сенкевича. С ноября 2018 года Корниенко влился в Зе-команду. Он координировал волонтерский проект "ЗеКоманда". С 3 августа 2019 года до момента собрания Верховной Рады IX-го созыва он был председателем партии "Слуга народа". Также возглавлял предвыборный штаб партии и шел на выборы под №7 в партийных списках. Политик женат, воспитывает дочь. "Партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать", - заявил на съезде Корниенко. По завершении съезда нардеп Александр Дубинский рассказал, как новоявленный руководитель объединения "Слуга народа" Александр Корниенко пытался вычислить личность пранкера "Джокера", чьи переписки с нардепами от партии власти наделали много шуму. "Чтобы вы знали, господин Корниенко – все же ищут, кто это – проверял телефон у меня, проверял лично телефон у Бужанского и еще у ряда коллег. То есть приходил и внезпно: а ну покажи. Пока ищут пожарные, ищет милиция, но еще не нашли", –рассказал Дубинский. "С большим уважением и симпатией отношусь лично к Александру Корниенко (люблю я умных людей, есть у меня такая слабость). Но. Сумма определённых знаний, а также жизненного опыта подсказывают: превратить СН в полноценную партию ему будет оооооййййй как непросто (спойлер: скорее только невозможно). Ибо партия это не есть случайно сбитая компания абсолютно случайных и чужих друг-другу людей, временно объединённых единственной целью - попасть в Раду. Кто-то при этом (по словам Арахамии в нашем интервью) ориентировался на Президента; кто-то просто мимо проходил (мы таких примеров вагон знаем)... Нет, партия, это действительно сплоченный коллектив, это идеология, это мощная сеть постоянно действующих филиалов (а не «витринных» офисов) по стране, это активная работа не только и не столько в межизбирательный период. Конечно, пока ты во власти, пока рейтинги шкалят и все у тебя в жизни хорошо, вся эта рутина кажется совершенно ненужной. И так все любят и хотят дружить с «партией власти».

Но победная музыка играет недолго. Вспомнить хотя бы 2014 год.

«Народный фронт» был создан за три недели до выборов, силами организаторского уникума Александра Турчинова. Побив президентскую БПП, они заходят в ВР. Яценюк становится Премьером.

Для утверждения полноценной партии было все: время, силы, ресурсы, актив. В-с-е.

Но нет. Пальцем не пошевелили.

И где они сейчас? Аналогично - в том же 2014-м - Оппоблок.

Две терпеть ненавидящие друг-друга группы объединились перед расстрелом (угрозой пролета).

Прошли. Но потом все равно рассорились. Ну и тд.

Примеров много. С СН, подозреваю, будет аналогично. П.с. Да, кстати.

Для развития партии на местах нужны, кроме прочего, денежки. Немаленькие.

И только не надо рассказывать про бизнесменов-добровольных энтузиастов.

Сказки венского леса)" - Заявила журналист Соня Кошкина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки корниенко партии это все был Теги: последние сводки