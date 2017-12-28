|Судьей нового Верховного суда избрали Симоненко
|28.12.2017 16:41
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Высший совет правосудия проигнорировала выводы Совета добродетелиВысший совет рекомендует президенту назначить Валентину Симоненко судьей нового Верховного суда.
Фото: з відкритих джерел
Ранее Общественный совет добродетели ветировал избрания Симоненко к новому Верховного суда из-за того, что она часто посещает аннексирован Россией Крым, а ее сестра работает в законодательном собрании Севастополя, - сообщил адвокат Роман Маселко, информирует Общественное.
Кроме того, по данным совета добродетели, человек Симоненко поддерживал и развивал деловые отношения в Крыму после аннексии.
Также в мотивационном письме Симоненко было обнаружено много грамматических ошибок.
Общественный совет добродетели требовала повторной проверки электронной декларации кандидата.
Новый высший суд начал работу 15 декабря . В момент начала работы нового Верховного суда прекращают функционирование старый главный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
11 ноября 113 судей нового Верховного суда приняли присягу. Они были назначены президентом Петром Порошенко, который подписал соответствующий приказ.
Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект №6232, предусматривающий новые редакции 3 процессуальных кодексов и внесения изменений в еще 2 кодексов .
Национальное антикоррупционное бюро и заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос просили президента Петра Порошенко ветировать этот закон. Однако 22 ноября президент его подписал.
Новый высший суд начал работу 15 декабря . В момент начала работы нового Верховного суда прекращают функционирование старый главный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
11 ноября 113 судей нового Верховного суда приняли присягу. Они были назначены президентом Петром Порошенко, который подписал соответствующий приказ.
Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект №6232, предусматривающий новые редакции 3 процессуальных кодексов и внесения изменений в еще 2 кодексов .
Национальное антикоррупционное бюро и заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос просили президента Петра Порошенко ветировать этот закон. Однако 22 ноября президент его подписал.