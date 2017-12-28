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Судьей нового Верховного суда избрали Симоненко
28.12.2017 16:41
Судьей нового Верховного суда избрали Симоненко
Высший совет правосудия проигнорировала выводы Совета добродетели
Высший совет рекомендует президенту назначить Валентину Симоненко судьей нового Верховного суда.
Судьей нового Верховного суда избрали Симоненко Фото: з відкритих джерел

Ранее Общественный совет добродетели ветировал избрания Симоненко к новому Верховного суда из-за того, что она часто посещает аннексирован Россией Крым, а ее сестра работает в законодательном собрании Севастополя, - сообщил адвокат Роман Маселко, информирует Общественное.

Кроме того, по данным совета добродетели, человек Симоненко поддерживал и развивал деловые отношения в Крыму после аннексии.

Также в мотивационном письме Симоненко было обнаружено много грамматических ошибок.

Общественный совет добродетели требовала повторной проверки электронной декларации кандидата.

Новый высший суд начал работу 15 декабря . В момент начала работы нового Верховного суда прекращают функционирование старый главный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

11 ноября 113 судей нового Верховного суда приняли присягу. Они были назначены президентом Петром Порошенко, который подписал соответствующий приказ.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла  законопроект №6232, предусматривающий новые редакции 3 процессуальных кодексов и внесения изменений в еще 2 кодексов .

Национальное антикоррупционное бюро и заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос просили президента Петра Порошенко ветировать этот закон. Однако 22 ноября президент его подписал.

 

Новый высший суд начал работу 15 декабря . В момент начала работы нового Верховного суда прекращают функционирование старый главный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

11 ноября 113 судей нового Верховного суда приняли присягу. Они были назначены президентом Петром Порошенко, который подписал соответствующий приказ.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла  законопроект №6232, предусматривающий новые редакции 3 процессуальных кодексов и внесения изменений в еще 2 кодексов .

Национальное антикоррупционное бюро и заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос просили президента Петра Порошенко ветировать этот закон. Однако 22 ноября президент его подписал.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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