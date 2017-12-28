Высший совет правосудия проигнорировала выводы Совета добродетели

Ранее Общественный совет добродетели ветировал избрания Симоненко к новому Верховного суда из-за того, что она часто посещает аннексирован Россией Крым, а ее сестра работает в законодательном собрании Севастополя, - сообщил адвокат Роман Маселко, информирует Общественное.

Кроме того, по данным совета добродетели, человек Симоненко поддерживал и развивал деловые отношения в Крыму после аннексии.

Также в мотивационном письме Симоненко было обнаружено много грамматических ошибок.

Общественный совет добродетели требовала повторной проверки электронной декларации кандидата.

Новый высший суд начал работу 15 декабря . В момент начала работы нового Верховного суда прекращают функционирование старый главный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

11 ноября 113 судей нового Верховного суда приняли присягу. Они были назначены президентом Петром Порошенко, который подписал соответствующий приказ.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект №6232, предусматривающий новые редакции 3 процессуальных кодексов и внесения изменений в еще 2 кодексов .

Национальное антикоррупционное бюро и заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос просили президента Петра Порошенко ветировать этот закон. Однако 22 ноября президент его подписал.

Новый высший суд начал работу 15 декабря . В момент начала работы нового Верховного суда прекращают функционирование старый главный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

11 ноября 113 судей нового Верховного суда приняли присягу. Они были назначены президентом Петром Порошенко, который подписал соответствующий приказ.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект №6232, предусматривающий новые редакции 3 процессуальных кодексов и внесения изменений в еще 2 кодексов .