Популярный фэнтези-сериал "Игра престолов" стал чаще только скачиваемым с пиратских сайтов в 2017 году. Об этом сообщает Esquire.

Такое звание телешоу получило шестой раз подряд.

На втором месте оказались "Ходячие мертвецы", на той же позиции они находились и в прошлом году. Далее расположились "Флэш" и "Теория большого взрыва".

За ними следуют новички в списке, в частности "Шерлок", "Побег" и "Рик и Морти". На восьмое место попали "Викинги", девятое - "Форс-мажоры", десятое - "Стрела".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, известная британская актриса Софи Тернер, которая играет Сансу Старк в популярном фэнтези-сериале "Игра престолов", рассказала о концовке телешоу . Создатели сериала читали вслух последнюю часть сериала, следовательно актерский состав знает, чем все закончится.

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