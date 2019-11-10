|Задержанного в Польше одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура передали на поруки украинского консула
|10.11.2019 16:41
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Задержанного в Польше одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. Об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен
Напомним, утром 9 ноября в Польше задержали одного из лидеров УНА-УНСО, ветерана АТО Игоря Мазура ("Тополю"). Сообщается, что он был задержан по запросу РФ через Интерпол.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет задержанного в Польше Игоря Мазура в боевых действиях против ее войск в Чечне, в очередной раз используя инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины.