На сессии Ирпенского городского совета Киевской области прозвучал гимн Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк, информирует еizvestia.com.

«Сегодня (28 декабря – ред.) во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины был прерван вставкой из гимна России», – написал он.

По словам Карплюка, флешку с гимном подменили оппоненты городской власти, чтобы спровоцировать конфликт в горсовете.

Он добавил, что в результате депутаты спели гимн без музыкального сопровождения, а случай будет расследовать СБУ.

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«Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом «активист», – подытожил Карплюк.

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