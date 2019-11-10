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Меркурий и Солнце устроят интересное шоу
10.11.2019 16:57
Один из 13 раз в столетие Меркурий и Солнце устроят необычное шоу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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