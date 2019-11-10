Государственный департамент США мог разблокировать военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем, по собственным словам, это сделал президент Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников.

По информации издания, госсекретарю Майклу Помпео был направлен секретный меморандум, в котором юристы Госдепа утверждали, в котором содержалось мнение юристов Госдепа, что государство имеет право тратить средства на военную помощь Украине независимо от указаний Трампа, и сообщалось, что процесс оказания помощи начнется к 7 сентября.

В то же время чиновники опасались, что это спровоцирует конфликт с руководителем аппарата Белого дома Миком Малвейни, который, согласно показаниям свидетелей в рамках расследования об импичменте Трампа, инициировал заморозку помощи.

По словам одного из источников, якобы советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон незадолго до 9 сентября сообщил Госдепу, что помощь можно возобновить. При этом неизвестно, делал ли он это с согласия Трампа, или без него. 10 сентября Трамп уволил Болтона "из-за разногласий".

В то же время, в административно-бюджетном управлении Белого дома утверждают, что Болтон ничего такого не делал и не имел на это полномочий. Трамп заявлял, что разблокировал помощь Украине 11 сентября.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.

На время ревизии средства были заморожены. Это стало предметом спора между президентом США и членами Конгресса.

Позже стало известно, что Киев получит финансирование сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.





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