По словам директора предприятия "Украинский Бронетехника" сделала все возможное, чтобы досрочно сдать первую партию автомобилей "Варта" для Минобороны на полгода раньше

"Сегодня мы сдаем очередной партии для Нацгвардии и Министерства обороны Украины вовремя и в срок. Эти автомобили отправляются сразу в зону боевых действий. Предыдущая партия автомобилей уже более полугода эксплуатируется успешно. У многих уже пробег от 15 до 30 000 километров. Для броневика это очень хороший пробег. Каждый автомобиль проходит заводские испытания минимум 150 километров по бездорожью и 500 километров по шоссе " , - сообщил " Цензор.НЕТ " директор конструкторско-производственного предприятия" Украинский Бронетехника " лександр Кузьма.

"Варта" - бронемашина с усиленной противоминной защитой класса MRAP (mine resistant ambush protected - ред.). Этот автомобиль способен защищать экипаж при подрыве на мине 6 кг (в тротиловом эквиваленте) как под колесом, так и под дном " , - отмечает директор предприятия" Украинский Бронетехника ".

"В нашей компании много сотрудников, которые прошли службу в зоне боевых действий. Поэтому их главная цель сделать качественный продукт для военных, которые нас защищают. Наше предприятие усилило технологический процесс, благодаря чему можем сдавать автомобили гораздо раньше" , - отметил Кузьма.

По словам директора предприятия "Украинский Бронетехника" сделала все возможное, чтобы досрочно сдать первую партию автомобилей "Варта" для Минобороны на полгода раньше.

"Если сравнивать эти автомобили по качеству и цене с иностранными производителями, то по качеству" Варта "значительно лучше. Это объясняется также повышенными требованиями наших военных в зоне АТО. На каждом этапе мы этот автомобиль вместе (с военными, - ред.) Разрабатывали и модернизировали. И сейчас, можно сказать, что аналогов такого автомобиля нет. Если сравнивать по цене, то "Варта" минимум в два раза дешевле, чем иностранные образцы " , - отметил Кузьма.