По словам адвоката Ольги Динзе, ее подзащитный Владимир Балух на 99-й день голодовки почувствовал сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Динзе сообщила, что Балуху стало плохо Фото: Ольга Динзе / Facebook ."У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее только, произошло защемление нерва", – сказала Динзе.Она добавила, что по состоянию здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "физически не смог этого сделать".Кроме того, по словам активиста, в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении, которое было намечено на сегодня, он также не смог бы принять участие. "Суд" Симферополя отложил заседание, поскольку против Балуха расследуется еще одно уголовное производство.Как сообщила Динзе, Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду. Также адвокат добавила, что активиста перевели в новую камеру, проблем с другими заключенными у него нет.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что активист его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года.23 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за время голодовки Балух потерял 30 кг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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